La Vega de Temuime (Yaiza), de color lila, tras las lluvias del invierno en Lanzarote

Rojo, violeta y verde cubren la superficie de Lanzarote por distintas zonas tras las lluvias de las sucesivas borrascas de este invierno. Si hay un lugar que se ha vuelto viral por la vegetación que ha nacido tras las precipitaciones, ese es, sin lugar a dudas, la Vega de Temuime, una gran llanura ubicada cerca de Los Ajaches y junto a la carretera LZ-2, que conduce a Yaiza. Una buena extensión de esa pradera, entre la citada vía y Playa Quemada, se ha cubierto de color lila debido a las flores de la planta 'lengua de vaca' que han salido gracias a las lluvias.