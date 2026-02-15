La Provincia

Hospital Insular de Lanzarote

El Hospital Insular de Lanzarote, perteneciente al Servicio Canario de Salud y especializado en la atención integral a las personas mayores, se ha convertido en un referente nacional como hospital geriátrico. Para ello, cuenta con distintas unidades de atención como la de agudos, la unidad de media estancia, el Hospital de Día Geriátrico o el Centro de Actividades Naturales y Actividades Ocupacionales Útiles (CANTOU), por el que han pasado miles de usuarios desde su creación. El Hospital cumplió 75 años en 2025.