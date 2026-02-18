C. L.

Pablo Rodríguez visita las viviendas sociales de Maneje en Arrecife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado las obras de las 201 viviendas protegidas que se construyen en la promoción pública Los Geranios (Maneje), en Arrecife. La actuación, incluida en el Plan de Vivienda de Canarias, supone una inversión conjunta superior a 27 millones de euros y busca ampliar el parque público en la isla. Más información