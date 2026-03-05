C. L.

El Cabildo de Lanzarote responde a la denuncia del PSOE sobre carencias en la residencia de mayores de Tías

El Cabildo de Lanzarote ha salido al paso este jueves de la denuncia realizada ayer por el PSOE y el sindicato CCOO respecto a la situación del Centro Sociosanitario de Tías (residencia de mayores), gestionado por la empresa Amavir, asegurando que no existe un problema de abandono ni un riesgo para los usuarios. La comparecencia tuvo lugar en la Corporación Insular con la participación del consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, y Daisy Villalba, funcionaria de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de centros adscritos al área. Más información