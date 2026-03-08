A. Y.

Yaiza homenajea a Brígida Camacho por el Día Internacional de la Mujer

El municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote, ha puesto en valor la trayectoria vital y profesional de Brígida Camacho Camacho, una vecina de Playa Blanca que, a punto de cumplir 86 años, representa el esfuerzo y la constancia de muchas mujeres que contribuyeron al desarrollo del sector turístico en la isla.