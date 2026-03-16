C. L.

Muestra fotográfica 'Vacío', de Carlos de Saá, en El Almacén, en Arrecife (Lanzarote)

La programación cultural del Cabildo de Lanzarote para 2026 arranca con una propuesta artística centrada en el paisaje y la memoria reciente del archipiélago. La Sala Cubo de El Almacén acoge desde el 13 de marzo hasta el 6 de junio de 2026 la exposición 'Vacío', del fotógrafo majorero Carlos de Saá, un proyecto que revisita el territorio de Fuerteventura durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 en 2020. Más información