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Vecinos de Arrieta ayudan a reparar la furgoneta bar SamRise, que se quemó en Lanzarote

Vecinos de Arrieta ayudan a reparar la furgoneta bar SamRise, que se quemó en Lanzarote

La Provincia

Vecinos de Arrieta ayudan a reparar la furgoneta bar SamRise, que se quemó en Lanzarote

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Más allá de los daños materiales, el incendio este viernes de la furgoneta bar SamRise, junto a la playa de La Garita, en Arrieta (municipio de Haría), en Lanzarote, ha tenido un impacto emocional entre vecinos y clientes de Arrieta. Este servicio de hostelería es considerado por muchos residentes como un punto de encuentro habitual y un espacio de convivencia y de ambiente surfero muy valorado en la zona. Más información

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