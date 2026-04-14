José Torres/FOTO: La Provincia

Denuncian posibles contratos irregulares en el transporte sanitario urgente en Lanzarote

El sanitario José Torres, miembro de la comisión de Seguridad y Emergencias y Sanidad de la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de los juzgados de Arrecife en la que se cuestiona la legalidad de varios procedimientos relacionados con la contratación del transporte sanitario público para urgencias en Lanzarote y La Graciosa. El documento apunta a posibles infracciones administrativas y delitos vinculados a la gestión de contratos públicos. Más información