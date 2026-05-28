Secciones

Es noticia
Trama corrupta Plus UltraMenos nota de corte PAU 2026Agencia de viajes Aray ToursAccidente Las PalmasRenovación playa de MelenaraSegunda coronación del rey Yeremy Pino
instagramlinkedin
El Cabildo de Lanzarote explica qué se ha hecho para corregir las deficiencias en la residencia de mayores Amavir en Tías

El Cabildo de Lanzarote explica qué se ha hecho para corregir las deficiencias en la residencia de mayores Amavir en Tías

C. L./FOTO: La Provincia

El Cabildo de Lanzarote explica qué se ha hecho para corregir las deficiencias en la residencia de mayores Amavir en Tías

C. L./FOTO: La Provincia

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Cabildo de Lanzarote ha detallado las medidas adoptadas en la residencia sociosanitaria Amavir en Tías para corregir diversas deficiencias detectadas en el centro durante los últimos años. El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, compareció este jueves en sesión plenaria en la Corporación Insular para informar sobre las actuaciones desarrolladas desde 2023 y sobre la situación actual de la residencia. Más información. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents