C. L./FOTO: La Provincia

El Cabildo de Lanzarote explica qué se ha hecho para corregir las deficiencias en la residencia de mayores Amavir en Tías

El Cabildo de Lanzarote ha detallado las medidas adoptadas en la residencia sociosanitaria Amavir en Tías para corregir diversas deficiencias detectadas en el centro durante los últimos años. El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, compareció este jueves en sesión plenaria en la Corporación Insular para informar sobre las actuaciones desarrolladas desde 2023 y sobre la situación actual de la residencia. Más información. Más información