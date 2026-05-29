Frank Thiery

Protesta antiokupa frente al hotel ilegal de la parcela 216 en Costa Teguise (Lanzarote)

Más de un centenar de vecinos de Costa Teguise se han concentrado en la tarde de este viernes, 29 de mayo, en la Avenida del Mar, a la altura del complejo residencial Playa Roca, para protestar por la okupación del hotel inacabado ubicado en la parcela 216 de la citada localidad turística. Los manifestantes, al grito de "¡fuera!" y golpeando el vallado de este esqueleto de hormigón, denunciaron la situación del inmueble y los problemas de inseguridad que, según ellos, se generan en la zona. Más información.