Secciones

Es noticia
Trama corrupta Plus UltraTornado: primer barco militar del mundoTiendas estarán abiertas el Día de CanariasImponente MSC PisaMachete en el Hospital Doctor NegrínOkupación de un hotel ilegal en LanzarotePadylla
instagramlinkedin
Protesta antiokupa frente al hotel ilegal de la parcela 216 en Costa Teguise (Lanzarote)

Protesta antiokupa frente al hotel ilegal de la parcela 216 en Costa Teguise (Lanzarote)

Frank Thiery

Protesta antiokupa frente al hotel ilegal de la parcela 216 en Costa Teguise (Lanzarote)

Frank Thiery

RRSS WhatsAppCopiar URL

Más de un centenar de vecinos de Costa Teguise se han concentrado en la tarde de este viernes, 29 de mayo, en la Avenida del Mar, a la altura del complejo residencial Playa Roca, para protestar por la okupación del hotel inacabado ubicado en la parcela 216 de la citada localidad turística. Los manifestantes, al grito de "¡fuera!" y golpeando el vallado de este esqueleto de hormigón, denunciaron la situación del inmueble y los problemas de inseguridad que, según ellos, se generan en la zona. Más información.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents