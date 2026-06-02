C. L.

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El Consorcio del Agua de Lanzarote recupera la gestión pública de la producción del agua

El Consorcio del Agua de Lanzarote, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla, ha tomado posesión material y efectiva del servicio del ciclo integral del agua de Lanzarote y La Graciosa en torno a las 9.00 horas de este martes, 2 de junio. De ese modo, culmina el proceso aprobado por unanimidad en la Asamblea General del Consorcio celebrada ayer, que acordó tanto la resolución definitiva del contrato con Canal Gestión Lanzarote como la inmediata reversión del servicio al ente consorcial. Más información. Más información