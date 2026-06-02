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Teguise limpia la parcela 216 de Costa Teguise, donde está el hotel abandonado y okupado (Lanzarote)

El Ayuntamiento de Teguise ha llevado a cabo este martes una intervención en el hotel inacabado ubicado en la parcela 216 de la localidad turística de Costa Teguise (entre las avenidas del Mar y de las Palmeras) con el objetivo de incrementar la seguridad en la zona y responder así a una demanda que vecinos y empresarios habían trasladado de forma reiterada durante las últimas semanas.

Operarios municipales han retirado del lugar maderas y otros residuos. Sin embargo, el Consistorio no tiene competencias para desalojar a los okupas. Más información