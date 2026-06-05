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Convenio entre el Gobierno de Canarias y Emerlan para las emergencias

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema autonómico de emergencias mediante la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (EMERLAN). El acuerdo tiene como objetivo mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades especializadas en emergencias, reforzando así la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar a la población y al territorio del archipiélago. Más información. Más información