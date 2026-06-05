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Retirada de la imagen corporativa de Canal Gestión en la Central de Desalación de Lanzarote
El Servicio Integral del Agua de Lanzarote y La Graciosa ha puesto en marcha este viernes el proceso de renovación de su imagen identificativa con la retirada progresiva de los logotipos y elementos corporativos asociados a la anterior empresa concesionaria, Canal Gestión Lanzarote. La actuación forma parte de una nueva etapa en la gestión del ciclo integral del agua en ambas islas tras rescindirle el contrato a la adjudicataria. Más información. Más información