La Provincia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Instalación del aerogenerador en La Santa para la mejora del regadío en Tinajo y Teguise

Ecologistas en Acción Lanzarote (EEA) ha denunciado que el proyecto de regadío agrícola para los municipios de Teguise y Tinajo, que incluye la instalación de un gran aerogenerador, ha eludido los controles ambientales preceptivos para una obra de tal envergadura. La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ejecuta el proyecto de modernización y mejora del regadío en el nordeste de Lanzarote por importe de 24,4 millones de euros. Más información. Más información