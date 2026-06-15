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El Cabildo de Lanzarote anuncia ayudas para los viajes del Imserso

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C. L.

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El Cabildo de Lanzarote anuncia ayudas para los viajes del Imserso

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Más de 250 personas mayores de Lanzarote y La Graciosa asistieron este lunes a una sesión organizada por el Cabildo de Lanzarote para explicar las nuevas ayudas destinadas a compensar los gastos de traslado asociados a los viajes del Programa de Turismo Social del Imserso.

Durante la jornada se detallaron las bases reguladoras de estas subvenciones, los requisitos para acceder a ellas, la documentación necesaria para presentar la solicitud y los gastos que podrán ser objeto de compensación. Más información. Más información

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