C. L.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita el Cabildo de Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a la isla a través de la Ruta Atlántica.

Durante el encuentro, los representantes institucionales analizaron la capacidad de respuesta de Lanzarote ante un fenómeno migratorio que en los últimos años ha tenido un importante impacto en la isla. Más información.