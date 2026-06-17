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Suelta de dos tortugas marinas en Playa Honda, en Lanzarote
Dos ejemplares de tortuga marina han regresado a su hábitat natural después de varios meses de atención especializada en Lanzarote. La actuación fue llevada a cabo por el Cabildo insular, a través del Área de Medio Ambiente y del Servicio de Rescate de Fauna Silvestre Accidentada, que este martes procedió a la liberación de ambos animales en la playa de Guacimeta (localidad de Playa Honda), en el municipio de San Bartolomé. Más información. Más información
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