José Torres

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Danza del Fuego en la Noche de San Juan en Haría 2026

Haría vivió este martes uno de los momentos más esperados de sus fiestas patronales con la celebración de la tradicional Noche del Fuego, considerada el acto central de las festividades en honor a San Juan Bautista 2026. La jornada reunió a numerosos vecinos y visitantes en torno a una programación que combinó reconocimientos institucionales, tradiciones populares, espectáculos vinculados al fuego y una verbena que se prolongó hasta la madrugada. Más información. Más información