C. L.

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Lanzarote reclama a AENA un descuento del 75% en el parquin del aeropuerto para residentes canarios

El Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado este jueves instar al Gobierno de España y a AENA a implantar una bonificación del 75% en las tarifas del aparcamiento del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote para los residentes canarios, así como la reparación urgente de las infraestructuras del aeropuerto como las rampas mecánicas y los ascensores.

La iniciativa, presentada conjuntamente por el Partido Popular y Coalición Canaria, busca equiparar el coste del estacionamiento aeroportuario al descuento del 75% que ya se aplica con éxito en los billetes de avión y barco, aplicando la misma lógica de equilibrio territorial para evitar que la insularidad siga traduciéndose en sobrecostes injustificados para la ciudadanía conejera y graciosera. Más información. Más información