C. L.

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Acto de entrega de Honores y Distinciones de Lanzarote 2026

El auditorio de Jameos del Agua acogió este jueves 25 de junio el acto institucional de los Honores y Distinciones 2026, una ceremonia organizada por el Cabildo de Lanzarote para reconocer la labor de personas, entidades y colectivos cuya trayectoria ha dejado una huella en el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa desde distintos ámbitos.

Durante el evento se concedieron títulos de Hijo Predilecto, Hijos Adoptivos, así como los galardones Timanfaya de Oro y Jameos de Oro, destinados a poner en valor aportaciones relacionadas con la cultura, la ciencia, el deporte, la economía, la educación, la sostenibilidad, el patrimonio, la igualdad o la acción social. Más información. Más información