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Haría estrena dotación permanente de bomberos en el norte de Lanzarote

Haría estrena dotación permanente de bomberos en el norte de Lanzarote

C. L.

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Haría estrena dotación permanente de bomberos en el norte de Lanzarote

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El municipio de Haría dispone desde este miércoles, 1 de julio, de un servicio permanente de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa operativo las 24 horas del día, una medida demandada desde el Ayuntamiento norteño, que permitirá mejorar la respuesta ante cualquier incidencia que se produzca en el norte de la isla.

La puesta en marcha de esta dotación supone un avance en la cobertura de los servicios de emergencia en el norte de la isla, ya que garantiza la presencia continuada de efectivos preparados para intervenir de forma inmediata ante incendios, accidentes o cualquier otra situación que requiera una actuación urgente. Más información. Más información

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