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Documental 'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote'

Documental 'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote'

C. L.

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Documental 'COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote'

C. L.

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El Cabildo de Lanzarote ha presentado este jueves el documental COMPARTIR, TRANSFORMAR, DECIDIR. Una historia de participación en Lanzarote, una producción impulsada por el Área de Gobierno Abierto que recorre la evolución del movimiento asociativo y de la participación ciudadana en Lanzarote y La Graciosa.

La presentación tuvo lugar en el Salón de Plenos de la institución insular, con la participación del consejero de Gobierno Abierto, Armando Santana, quien explicó que el objetivo de esta iniciativa es reconocer la aportación que durante décadas han realizado asociaciones, colectivos y movimientos ciudadanos al desarrollo social de la isla. Más información. Más información

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