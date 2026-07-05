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Un encapuchado acuchilla una vivienda en Lanzarote en un vídeo viral

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Un encapuchado acuchilla una vivienda en Lanzarote en un vídeo viral

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La Guardia Civil investiga un vídeo viral grabado en Punta Mujeres, en Haría, Lanzarote, en el que aparece un hombre encapuchado con un cuchillo de grandes dimensiones atacando la puerta de una vivienda en la calle Las Salinas. El autor llegó a asestar hasta catorce cuchilladas antes de acercarse al vehículo desde el que se grababan las imágenes.

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