¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un encapuchado acuchilla una vivienda en Lanzarote en un vídeo viral

La Guardia Civil investiga un vídeo viral grabado en Punta Mujeres, en Haría, Lanzarote, en el que aparece un hombre encapuchado con un cuchillo de grandes dimensiones atacando la puerta de una vivienda en la calle Las Salinas. El autor llegó a asestar hasta catorce cuchilladas antes de acercarse al vehículo desde el que se grababan las imágenes.