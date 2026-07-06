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El Festival Arrecife en Vivo vuelve con conciertos al centro de la ciudad

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El festival Arrecife en Vivo volverá en su edición de 2026 a sus orígenes y recuperará el formato que lo convirtió en una de las principales citas musicales de Canarias. Tras las últimas ediciones celebradas en el Islote de Fermina, la organización ha confirmado que los conciertos volverán a repartirse por distintos espacios del casco histórico de Arrecife, recuperando así el recorrido urbano que caracteriza al evento. Más información.

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