C. L.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Los Volcanes en Lanzarote

El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado el Proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Los Volcanes (rodea el Parque Nacional de Timanfaya), un documento estratégico que marca un antes y un después en la planificación territorial de la isla y que pone fin a años de parálisis en materia de ordenación del territorio. Más información. Más información