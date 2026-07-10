C. L.

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El Cabildo de Lanzarote se reúne con los vecinos de Máguez por los cortes de agua

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, junto al consejero de Aguas, Domingo Cejas, han mantenido recientemente un encuentro con los vecinos de Máguez para informar, de primera mano, sobre la evolución del abastecimiento de agua en el norte de la isla, explicar las actuaciones que se están ejecutando y escuchar las inquietudes planteadas por los vecinos. Más información.