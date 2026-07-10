A. A.

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Campaña 'Qué bien me sabe Arrecife'

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha la iniciativa 'Qué bien me sabe Arrecife', una nueva marca con la que pretende reforzar la promoción del producto local, apoyar al comercio de proximidad, dinamizar la hostelería y dar visibilidad al trabajo del sector primario del municipio.

El proyecto está coordinado por la Concejalía de Comercio y Turismo y forma parte de una estrategia municipal que busca consolidar el Mercado Tradicional de Arrecife como uno de los principales espacios de encuentro para productores, comerciantes, vecinos y visitantes. Más información. Más información