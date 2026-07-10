Aránzazu Fernández

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Instalación de sensores de aforo en aparcamientos públicos de Costa Teguise, en Lanzarote

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teguise está llevando a cabo la instalación de un sistema inteligente de control de aparcamientos en la localidad de Costa Teguise con el objetivo de facilitar el estacionamiento tanto a residentes como a visitantes.

La iniciativa contempla la instalación de sensores de aforo que permitirán conocer en tiempo real el número de plazas disponibles en dos de los principales estacionamientos públicos de Costa Teguise, los ubicados junto a la playa de Las Cucharas y el Pueblo Marinero. Más información. Más información