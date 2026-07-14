C. L.

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Nuevos uniformes de los trabajadores de los Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote

Una de las estampas más reconocibles de la historia turística de Lanzarote vuelve a cobrar vida. Los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo han comenzado a vestir nuevamente los uniformes diseñados por César Manrique, una recuperación que rescata parte de la identidad visual que marcó durante décadas la imagen de la isla.

La iniciativa devuelve a espacios emblemáticos como Jameos del Agua, Montañas del Fuego o el Mirador del Río unos diseños convertidos en símbolo del legado artístico y cultural del creador lanzaroteño. Más información. Más información