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Conductores alertan de la ocupación de la parada de guaguas del Open Mall por parte de taxis de Arrecife

El Comité de Seguridad y Salud de Arrecife Bus ha hecho pública su preocupación por la situación que se registra en la parada de guaguas del transporte público interurbano ubicada junto al centro comercial Open Mall, en Arrecife, al considerar que las actuales condiciones impiden prestar el servicio con las garantías de seguridad necesarias.

Según explica el comité en un comunicado, la presencia habitual de taxis estacionados en doble fila y de vehículos particulares en la zona dificulta que los vehículos puedan acercarse correctamente al bordillo para realizar las operaciones de subida y bajada de pasajeros.