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Visita a La Graciosa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este martes el refuerzo de medios de vigilancia de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, así como una nueva aplicación de control.

Durante su visita en la tarde de este martes a la isla de La Graciosa, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el ministro ha informado de la incorporación de una nueva patrullera de última generación para "intensificar las labores de control frente al furtivismo y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros". Más información. Más información