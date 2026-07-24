Policía Local de Arrecife

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así captaron las cámaras de la Policía Local de Arrecife la rotura de la tubería y el géiser de aguas fecales en Argana Alta

La calle Tajaraste, una de las principales vías del barrio de Argana Alta, en Arrecife, ha quedado reabierta al tráfico este viernes 24 de julio después de que concluyeran los trabajos de reparación de una grave avería en la red de saneamiento gestionada por el Consorcio del Agua de Lanzarote. Más información. Más información