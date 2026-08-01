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La Mareta está preparada para recibir a Pedro Sánchez y su familia en sus vacaciones de verano 2026 en Lanzarote

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La Provincia

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La Mareta está preparada para recibir a Pedro Sánchez y su familia en sus vacaciones de verano 2026 en Lanzarote

La Provincia

Costa Teguise (Lanzarote)
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En La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote), está todo preparado para recibir este sábado, 1 de agosto, si no hay cambios de última hora, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en sus vacaciones estivales. En principio, el matrimonio estará en La Mareta hasta el próximo 24 de agosto. Más información

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