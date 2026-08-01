La Provincia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pedro Sánchez y su familia llegan en el Falcon al Aeródromo Militar de Lanzarote para sus vacaciones de verano en La Mareta

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han llegado en el mediodía de este sábado, 1 de agosto, a Lanzarote para comenzar sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta, situada en la localidad turística de Costa Teguise.

El avión Falcon del Ejército del Aire y del Espacio en el que ha viajado el matrimonio ha aterrizado sobre las 13.10 horas (hora canaria) en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote y desde la pista se ha desplazado hasta la zona de aparcamiento de aeronaves ubicada junto al Aeródromo Militar. Alrededor de media hora después ya estaban en La Mareta. Más información.