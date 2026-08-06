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Jacobo Medina y Yonathan de León intentan sofocar el incendio de una vivienda en Playa Honda con extintores
Un incendio afectó este jueves a una vivienda situada entre las calles Princesa Ico y Chimidas, en Playa Honda, San Bartolomé. El humo negro alertó a los vecinos, mientras Jacobo Medina y Yonathan de León trataron de contener las llamas con extintores hasta la llegada de los servicios de emergencia. Más información
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