C. L.

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Obras de la planta de compostaje en el Complejo Ambiental de Zonzamas en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa avanza en la modernización del Complejo Ambiental de Zonzamas con la construcción de la nueva planta de compostaje, una infraestructura estratégica para la gestión sostenible de los residuos que permitirá tratar 4.375 toneladas anuales de biorresiduos y reforzar el cumplimiento de los objetivos marcados por la normativa europea en materia de reciclaje y economía circular.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, junto a la vicepresidenta, María Jesús Tovar, y el consejero de Residuos, Domingo Cejas, visitaron esta semana las obras para comprobar el desarrollo de los trabajos, que avanzan conforme al calendario previsto desde su inicio el pasado mes de junio. Más información.