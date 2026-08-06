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Protesta de Hazte Oír por las "vacaciones blindadas" de Pedro Sánchez en Lanzarote
La organización ultraconservadora Hazte Oír ha colocado siluetas de cartón a tamaño real del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la terminal de vuelos nacionales e internaciones (T1) del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, para criticar las "vacaciones blindadas" del jefe del Ejecutivo en La Mareta. Más información. Más información
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