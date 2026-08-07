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Protesta convocada por Hazte Oír frente a La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote)
Hazte Oír
La organización Hazte Oír celebró ayer jueves una concentración frente a La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote), coincidiendo con la estancia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia en la residencia propiedad de Patrimonio Nacional durante sus vacaciones en la isla. Más información. Más información
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