A. A.

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El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, defiende su gestión tras la investigación de la Fiscalía por los contratos en fiestas

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), ha defendido este martes la continuidad de la gestión municipal ante la investigación judicial relacionada con los contratos de la I Feria de Navidad de Arrecife Navilan 2023-2024, el Carnaval de Arrecife 2024, la Feria de Abril de ese mismo año y la feria de circo clásico Billy Capers, celebrada en 2025.

El regidor ha asegurado que mantiene su disposición a colaborar con la Justicia y a facilitar la documentación que sea requerida. Más información. Más información