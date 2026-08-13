A. A.

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La familia afectada por el incendio en Playa Honda busca casa en Lanzarote mientras se reparan los daños

La familia afectada por el incendio registrado el pasado 6 de agosto en una vivienda de la calle Chimidas, en Playa Honda (en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé), ha agradecido públicamente la rápida actuación del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el Consejo de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jacobo Medina, quienes junto a otras personas ayudaron a contener las llamas antes de la llegada de los servicios de emergencia. Más información. Más información