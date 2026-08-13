Rosa García (@rosagvnocturnas)/Foto carátula: Juan Méndez (@j.mendez.fotografia)/Rosa García (@rosagvnocturnas)

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Así se preparó en Lanzarote la fotografía del camello con su cuidador y el eclipse solar de fondo en Uga

Canarias vivió ayer miércoles, 12 de agosto, una de esas jornadas en las que el cielo se convirtió en el principal escenario. El eclipse solar de 2026, que pudo observarse de forma parcial desde el Archipiélago (alrededor de un 70%), reunió a residentes y visitantes en distintos puntos de las Islas y dejó numerosas imágenes del fenómeno. Entre ellas, una de las que más ha llamado la atención tiene como protagonistas al güelfo (cría de camello) ‘Martín’, de siete meses de vida, su cuidador, el camellero Luis Martín, y la fotógrafa canaria Rosa García. El vídeo muestra cómo se prepararó la serie de fotografías de ese momento en el Vallito de Uga, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. En la foto de la carátula, la imagen de la izquierda es de Juan Méndez en Papagayo y la de la derecha, de Rosa García en Uga. Más información. Más información