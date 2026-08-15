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Exhibición en Arrecife del festival de artes escénicas El Mundo en Lanzarote

Integrantes de distintos grupos del festival de artes escénicas El mundo en Lanzarote han participado este sábado, 15 de agosto de 2026, en una exhibición de baile conjunta en La Plazuela, en Arrecife, interpretando una folía. Más información. Más información