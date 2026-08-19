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José Barrios usa la IA para recuperar el aspecto original de edificios históricos de Lanzarote

La tecnología está abriendo nuevas posibilidades para acercar la historia a la ciudadanía. En Lanzarote, el creador digital José Barrios ha impulsado un proyecto de recreación visual mediante inteligencia artificial (IA) que permite imaginar cómo lucían algunos edificios históricos de la isla antes de sufrir el deterioro provocado por el paso del tiempo y el abandono. Más información. Más información