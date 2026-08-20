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Yaiza instala audios junto a los contenedores para evitar el abandono de basura

Yaiza instala audios junto a los contenedores para evitar el abandono de basura

A. Y.

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Yaiza instala audios junto a los contenedores para evitar el abandono de basura

A. Y.

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El Ayuntamiento de Yaiza ha puesto en marcha un sistema de audio en determinadas zonas de contenedores del municipio para intentar mejorar los hábitos de reciclaje y reducir el abandono de residuos en la vía pública. La iniciativa funciona desde hace tres meses como prueba piloto y utiliza mensajes de concienciación dirigidos a las personas que se acercan a estos puntos.

Una de las frases que reproduce el sistema es “Gracias por depositar el residuo dentro de su contenedor”, un mensaje pensado para recordar a los usuarios que cada desecho debe introducirse en el recipiente correspondiente. Más información.

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