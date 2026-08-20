A. Y.

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Yaiza instala audios junto a los contenedores para evitar el abandono de basura

El Ayuntamiento de Yaiza ha puesto en marcha un sistema de audio en determinadas zonas de contenedores del municipio para intentar mejorar los hábitos de reciclaje y reducir el abandono de residuos en la vía pública. La iniciativa funciona desde hace tres meses como prueba piloto y utiliza mensajes de concienciación dirigidos a las personas que se acercan a estos puntos.

Una de las frases que reproduce el sistema es “Gracias por depositar el residuo dentro de su contenedor”, un mensaje pensado para recordar a los usuarios que cada desecho debe introducirse en el recipiente correspondiente. Más información.