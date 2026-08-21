A. A.

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El alcalde de Arrecife pide devolver a Marruecos a los migrantes llegados a Lanzarote

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha reclamado este jueves al Gobierno central una mayor respuesta ante la llegada de embarcaciones con migrantes a Lanzarote durante las últimas horas. El primer edil de la capital lanzaroteña ha realizado estas declaraciones después de la arribada de varias pateras con más de 200 personas, según los datos difundidos por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. Más información.