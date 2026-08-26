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Renovación de los baños públicos en el Parque Temático de Arrecife

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A. A.

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Renovación de los baños públicos en el Parque Temático de Arrecife

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El Parque Temático de Arrecife, junto a la playa de El Reducto, estrena esta semana una nueva infraestructura destinada al ocio ciudadano con la apertura de la que el Ayuntamiento define como la primera terraza pública al aire libre de Lanzarote orientada al disfrute familiar. Previamente a esa apertura el Consistorio capitalino ha renovado los baños de ese espacio de ocio y esparcimiento de la ciudad. Más información. Más información

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