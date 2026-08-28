La Provincia

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Protesta por el derribo de una choza de pescadores centenaria en la costa de Mala, en el norte de Lanzarote

Ecologistas en Acción Lanzarote ha denunciado este viernes el derribo de una choza tradicional situada en Playa de Seifío, en la costa de Mala (municipio de Haría), a un kilómetro de Charco del Palo, y ha cuestionado la forma en la que, según el colectivo, se están aplicando las resoluciones relacionadas con el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en la isla. Más información. Más información