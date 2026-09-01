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Haría propone a Jesús Perdomo Ramírez como nuevo Cronista Oficial del municipio

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Haría (PSOE, PMH y NC) propondrá en el próximo pleno el nombramiento de Jesús Perdomo Ramírez como nuevo Cronista Oficial del municipio, una figura vinculada a la investigación, recopilación y divulgación de la historia local y de la memoria de Lanzarote desde hace décadas.

El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde de Haría, Alfredo Villalba (PSOE9, durante el homenaje dedicado a Perdomo con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Vecinos El Marinero, celebrado en el marco del inicio de las Fiestas del Pino de Punta Mujeres. Más información.