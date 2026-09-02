C. L.

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Presentación de la Feria de Artesanía de Lanzarote 2026

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha presentado este miércoles los datos y novedades que marcarán la celebración de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote. El encuentro regional, que se desarrollará en el recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, experimenta este año un notable crecimiento al congregar a más de 140 participantes entre artesanos, colectivos e instituciones. Más información.